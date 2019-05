«Genug ist genug»

Je länger sich der Kanzler Zeit liess, desto angespannter wurde die Stimmung vor seinem Amt. Auch unter den Journalisten. In seiner Rede ging dann Sebastian Kurz nur kurz auf die Ibiza-Affäre ein: Was in dem Video über ihn selbst gesagt werde, sei nebensächlich. Schwer wiege jedoch die in den Aufnahmen geäusserten Ideen des Machtmissbrauchs: «Die FPÖ schadet dem Reformprojekt, sie schadet dem Ansehen des Landes.» Kurz machte auch klar, dass in den offenbar längeren Gesprächen nach Erscheinen des Videos bei den Freiheitlichen kein Wille zur Veränderung zu sehen war.

Video hat das Fass zum Überlaufen gebracht

Kurz sagte in seiner knappen Rede, nach der keine Fragen von Journalisten zugelassen waren, dass er «ohne Zwischenfälle und Skandale» regieren wolle. Das sei derzeit aber mit niemanden möglich: «Die FPÖ kann es nicht», die Sozialdemokraten wollten nicht und die kleinen Parteien seien eben zu klein. Bereits vor Erscheinen des Ibiza-Videos waren Mitglieder der FPÖ im Wochen-, ja fast schon im Tagesrhythmus in Skandale verwickelt, in denen es meisten um ihre Nähe zum rechtsextremen und nationalsozialistischen Gedankengut ging.

Video: Brisante Aufnahmen von Österreichs Vizekanzler aufgetaucht