Generation Greta protestiert für bessere Noten

Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was Gymnasiasten jetzt so erzählen, dann muss die diesjährige deutsche Maturaprüfung in Mathematik ein traumatisches Erlebnis gewesen sein: Schon in den Prüfungszimmern sollen Unmut und Verzweiflung um sich gegriffen haben, danach verwandelte sich der Frust in Aufregung, Tränen und Wut.