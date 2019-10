Gegen die eigenen Skandale hilft Kindergeld

Schon früher mochte Honorata Przybysz die Partei Recht und Gerechtigkeit (PIS), weil sie «Familie und Kinder ins Zentrum stellt». Und dann versprach PIS-Chef Jaroslaw Kaczynski «500 plus»: vom zweiten Kind an sollte jede Familie umgerechnet 130 Franken Kindergeld bekommen. Und tatsächlich setzte die PIS-Regierung diese Ankündigung wenige Monate nach ihrem Wahlsieg im Oktober 2015 in die Tat um. «Für mich war es das erste Mal, dass eine Partei ihre Wahlversprechen auch tatsächlich umgesetzt hat», sagt die 46 Jahre alte neunfache Mutter.

Polin Honorata Przybysz mit vier ihrer neun Kinder. Foto: PD

Am Sonntag stehen in Polen Wahlen an, und dass einer Umfrage zufolge 37 Prozent aller Polen angeben, ihre materielle Lage habe sich verbessert, spielt der PIS in die Hände. Der Regierungspartei werden 42 Prozent der Stimmen vorausgesagt. Honorata Przybysz bekommt nun für sechs noch minderjährige Kinder monatlich knapp 800 Franken. So konnte sie auch verkraften, dass die Kartonfabrik umgezogen ist und sie ihre Stelle verloren hat. Jetzt schult sie sich zur Gemeindepflegerin für Behinderte und hilfebedürftige Senioren um. «Das Leben ist für uns sehr viel leichter geworden», sagt sie. Und so wird sie auch bei der Parlamentswahl am Sonntag wieder PIS wählen. Das Oppositionsbündnis Bürgerkoalition (KO) kommt in den Umfragen auf 29 Prozent – ein Zusammenschluss von drei linken Parteien auf 13 Prozent. Ein Bündnis der Bauernpartei mit dem Ex-Rocksänger Pawel Kukiz dagegen ringt mit Umfragewerten um die 5 Prozent ebenso um den Einzug ins Parlament wie das Bündnis der Rechtsaussenparteien.

Polens Dörfer und Kleinstädte waren schon früher die Hochburgen der PIS, die dort nationalistische Traditionen und angebliche Gefahren durch die Ehe für alle oder die Adoption durch homosexuelle Paare beschwor, oft zusammen mit der eng mit der PIS verbundenen katholischen Kirche. Das Kindergeld hat die Unterstützung noch gefestigt – nicht nur auf dem Dorf. Keine andere staatliche Leistung erreicht so viele Polen wie dieses Programm.

Przybyszs Dorf gehört zur Gemeinde Garwolin. 3262 der gut 13'000 Einwohner seien Kinder, deren Eltern «500 plus» ausgezahlt bekommen, sagt Gemeindevorsteher Marcin Kolodziejczyk. «Viele Familien haben deutlich mehr Geld zur Verfügung: Häuser werden renoviert, Kinder in die Ferien geschickt, für die dies früher nicht infrage kam. Und auf dem Sozialamt sehen wir seitdem viel weniger Familien, die Unterstützung benötigen.» Garwolin und seine Dörfer sind fest in PIS-Hand, auch der Gemeindevorsteher gehört zur PIS. Am 1. Juli, dreieinhalb Monate vor dem Wahltag, weitete die PIS das 500-plus-Programm auf erstgeborene Kinder und Familien mit nur einem Kind aus. Allein in Garwolin zahlt die Gemeinde das Kindergeld seitdem den Eltern von weiteren gut 1000 Kindern. Und zum Schulbeginn am 1. September kam auch noch «300 plus» dazu – ein neuer Zuschuss für die Ausstattungskosten zum neuen Schuljahr für jedes Kind.

Demokratie in Gefahr

Trotz der ganzen finanziellen Wohltaten ist die PIS selbst bei vielen Anhängern umstritten. Einer Umfrage zufolge fürchten nach dem Vorgehen gegen eine unabhängige Justiz und andere rechtsstaatliche Institutionen auch 40 Prozent der PIS-Wähler, dass die Demokratie ausgehöhlt wird. Zudem reiht sich bei der PIS ein Skandal an den anderen: von Korruption bei der staatlichen Finanzaufsicht und fragwürdigen Immobiliendeals von Parteichef Jaroslaw Kaczynski über Familienflüge mit Militärflugzeugen des Parlamentspräsidenten bis zur jüngsten Enthüllung: Demnach vermietete Marian Banas, bis vor kurzem PIS-Finanzminister und neuer Präsident des Staatlichen Rechnungshofs, ein Haus in Krakau stadtbekannten Zuhältern zum Betrieb eines Bordells.