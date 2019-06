G20-Staaten einigen sich trotz Klimastreits auf Gipfelerklärung

Es werde einen «ähnlichen Text» geben wie beim vergangenen G-20-Gipfel in Argentinien, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Osaka. Wie in Buenos Aires werden sich in der Abschlusserklärung 19 der 20 Mitglieder zum Pariser Klimaschutzabkommen bekennen. Die USA bleiben aber bei ihrer ablehnenden Haltung.