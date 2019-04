Für ein paar Stimmen

Matteo Salvini schafft es jeden Tag, die politische Agenda vorzugeben. Mit einem Tweet, einem Spontan-Interview in einer römischen Gasse, einem Post auf Facebook. Seine Anhänger sagen, er verstehe den Bauch der Italiener so gut wie sonst niemand. Manchmal ist das wörtlich zu verstehen: Er postet Fotos von dem, was er isst. Noch lieber aber spricht er die niedersten Instinkte der Italiener an, rührt an ihre Eingeweide.