«Europa glaubt nicht an seine Zukunft»

Dabei müsse es auch möglich sein, dass Staaten in der EU schneller vorangingen als andere, das ist die bekannte Idee eines Europas verschiedener Geschwindigkeiten. Macron verlangt, die Entscheidungsmechanismen in der EU zu reformieren und sich für weitere Politikbereiche vom Prinzip der Einstimmigkeit zu verabschieden – ein Problem, auf das Macron seit seiner Rede vor der Sorbonne im September 2017 immer wieder hinweist.

Während China und die USA massiv investierten in Technologie und Verteidigung, streite Europa darüber, ob das EU-Budget 1,06 oder 1,07 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen solle. «Das wird nicht reichen», sagt Macron, der seit langem eine Lockerung des europäischen Stabilitätspaktes befürwortet. Investitionen seien angesichts der Nullzinsen in Europa viel einfacher zu finanzieren als früher.

Plädoyer für ein «Europa der Verteidigung»

Wissend um die in Deutschland weit verbreiteten Vorbehalte gegen militärische Interventionen beginnt Macron sein Plädoyer für ein «Europa der Verteidigung» mit dem Hinweis, dass effektive Diplomatie Handlungsfreiheit voraussetze. Man kann das als Seitenhieb auf die Vermittlungsbemühungen der deutschen Regierung zu Libyen lesen. Zwar haben sich in Berlin die Regionalstaaten ebenso wie die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates verpflichtet, das UN-Waffenembargo zu respektieren, doch sind seit dem Gipfeltreffen in Berlin so viele Transporte mit militärischer Ausrüstung und Waffen in dem nordafrikanischen Land angekommen, wie nie zuvor in dem Konflikt.

Macron betont, seine Ambitionen seien nicht gegen die Nato gerichtet und nicht gegen die USA, ein Eindruck, den er seit seinem Economist-Interview mit den Hirntod-Äusserungen entgegenzutreten versucht. Hier spielt Pompeo ihm in die Hände, denn Macron kann sich darauf berufen, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump immer wieder von den Europäern fordert, mehr für ihre eigene Sicherheit zu tun.

Frankreichs Präsident bietet einen strategischen Dialog an, redet einer gemeinsamen strategischen Kultur in Europa das Wort. Das müsse auch die nukleare Abschreckung umfassen. Er wisse, wie schwierig diese Diskussion in Deutschland sei, sagt er – aber mit den USA habe Deutschland diese Diskussion auch geführt. Er bringt einen Europäischen Sicherheitsrat ins Spiel, in den auch Grossbritannien einbezogen sein soll, als Instanz, die verschiedene Initiativen koordinieren solle.