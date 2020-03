Es ist an der Zeit, dass wir unsere Landesgrenze wieder selbst kontrollieren

Aktuell wird Europa vom türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan vorgeführt, weil er sich nicht mehr an das Abkommen mit der EU hält, Flüchtlinge in der Türkei zurückzuhalten und an ihrer Weiterreise nach Europa zu hindern. Für diesen Deal flossen von Brüssel nach Ankara Unsummen an Geld. Jetzt, wo die türkischen Streitkräfte in Syrien einmarschiert sind und sich die Flüchtlingssituation verschärft,verlangt Präsident Erdogan mehr EU-Gelder und öffnete die Grenze zu Griechenland, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen.