Er glaubte nicht mehr an seine Rettung

Und dann stieg Senzow am Wochenende aus dem Flugzeug, das ihn von Moskau nach Kiew brachte. Gross, stark, ungebrochen. Er schüttelte Präsident Wolodimir Selenski die Hand, der wie eine kleine Puppe wirkte neben ihm. Der Regisseur dankte Selenski, der möglich gemacht hat, was so lange völlig ausgeschlossen schien. Bei dem Gefangenenaustausch mit Russland kamen 35 Ukrainer frei, unter ihnen auch die 24 Seeleute, die bei dem militärischen Zwischenfall in der Strasse von Kertsch im November 2018 unter internationalem Protest festgenommen worden waren. Es ist der erste grosse Erfolg für den neuen ukrainischen Präsidenten, einen Komiker, dem viele die hohe Politik nicht zutrauten.

In der Strafkolonie Weisser Bär

Während die 35 von der Ukraine freigelassenen Gefangenen ohne jede Zeremonie in Moskau ankamen, erwartete die Ukrainer in Kiew ein wahres Freudenfest. Senzow wurde von seiner 16-jährigen Tochter Alina empfangen, deren Hand er fortan nicht mehr losliess.

Die Russen hatten Senzow weit weggesperrt, obwohl sich die Welt für ihn eingesetzt hatte: Kurz vor Beginn der Fussball-WM appellierten letzten Sommer Menschenrechtler, Kulturschaffende, die EU, die deutsche Kanzlerin, der französische Präsident und viele andere an Putin, mit der Freilassung Senzows ein versöhnliches Zeichen zu setzen. Die Mutter des Regisseurs bat den Kreml-Chef Wladimir Putin verzweifelt um Gnade für den Sohn und alleinerziehenden Vater zweier Kinder. Doch der russische Präsident blieb hart. Senzow musste in der Strafkolonie Weisser Bär in Labytnangi bleiben, ein Ort, der noch hinter dem Polarkreis liegt. Im Sommer wird es dort gerade mal 14 Grad warm, im Winter dafür bis zu minus 50 Grad kalt.