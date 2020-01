Eine Pipeline verbindet zwei Rivalen

Bislang ist das nordafrikanische Land ein weiteres Konfliktfeld in den türkisch-russischen Beziehungen. Russland unterstützt die Rebellen von Khalifa Haftar gegen die international anerkannte libysche Regierung, die wiederum Hilfe von der Türkei erhält. Erst jüngst hat das türkische Parlament auf Wunsch Erdogans die Erlaubnis erteilt, auch türkisches Militär nach Tripolis zu entsenden. Der Umfang eines solchen Kontingents wurde im Parlament nicht offengelegt.

Syrische Söldner

In einer Sitzung des AKP-Vorstands sagte Erdogan vor dem Putin-Besuch nach türkischen Medienberichten, die Türkei habe bislang nur 35 Militärangehörige für «Koordinationsaufgaben» nach Libyen geschickt. Erdogan machte dabei den Eindruck, als sei ihm nun womöglich wieder an Deeskalation gelegen. Er sagte, die Türkei ziehe nicht in den Krieg in Libyen, sie wolle dort bei einem Waffenstillstand behilflich sein.

Fast die gesamte türkische Opposition hatte die Truppenentsendung nach Libyen abgelehnt, im Gegensatz zur jüngsten Militäroffensive der Türkei in Syrien. Die Opposition im Parlament will nun auch wissen, ob die Türkei syrische Söldner in Libyen einsetzt und was an Gerüchten dran ist, dass syrische Milizionäre dafür die türkische Staatsbürgerschaft erhalten sollen. Erdogan selbst hatte den Einsatz von Milizen angedeutet, als er ebenfalls vor der AKP sagte: «Als Kampftruppen werden wir dort andere Teams haben, sie werden nicht aus unseren Soldaten bestehen.» Der AKP-Abgeordnete Emrullah Isler berichtete zudem, mehrere libysche Parlamentarier seien in die Türkei geflohen. Die Zeitung «Sözcü» behauptete, es seien bereits 100 Leute.