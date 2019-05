Eine Ministerin und Muster-Europäerin legt sich für die SPD ins Zeug

Barley gehört in der SPD dem linken Flügel an, im Europawahlkampf ist ihre wichtigste Forderung die nach einem europäischen Mindestlohn. Geht es nach den Sozialdemokraten, soll es ihn künftig in jedem Land der EU geben, und zwar in der Höhe von 60 Prozent des jeweiligen nationalen Mittellohns – in den meisten Ländern entspricht das ungefähr der Armutsgrenze. In Deutschland müsste bei einer solchen Bemessung der Mindestlohn von jetzt 9.19 auf 12 Euro pro Stunde steigen – eine Erhöhung um ein Drittel.

Gegen die Union

Trotz ihrer Beliebtheit dürfte der Wahlkampf für Barley schwer werden. Letzte Woche hat ihr die Aufregung um die sozialistischen Fantasien von Juso-Chef Kevin Kühnert den Auftakt verhagelt. In der neusten Umfrage ist die SPD prompt von 17 auf 15 Prozent gefallen. Bei der ­letzten Europawahl 2014 hatte Martin Schulz, der damalige EU-Parlamentspräsident, spätere SPD-Chef und erfolglose Kanzlerkandidat, noch mehr als 27 Prozent der Stimmen geholt.

Barley versucht Stimmung zu machen, indem sie die Union, mit der die SPD in Berlin regiert, zum Hauptgegner erklärt. Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten von CDU und CSU, nimmt sie die Europabegeisterung nicht ab. «Das ist alles nur warme Luft.» Wer ständig mit Sebastian Kurz auftrete, der in Österreich eine rechtsextreme Partei mit an die Macht gebracht habe, an Viktor Orban festhalte, der in Ungarn die Demokratie abschaffe, und Emmanuel Macrons Reformideen rundweg ablehne, der stehe in Europa nicht auf der richtigen Seite.

Wie immer die Wahl für Barley und die SPD ausgeht: Sie wird Ende Mai das Justizministerium in Berlin verlassen und im Europaparlament von Brüssel als einfache Abgeordnete wieder neu anfangen. Ein Novum halt.

Umbildung der Regierung

Wenn Justizministerin Katarina Barley (SPD) nach der Europawahl am 26. Mai aus dem Kabinett von Angela Merkel (CDU) ausscheidet, könnte dies der Anlass zu einer weitreichenden Umbildung der Regierung sein. So spekulieren zumindest deutsche Zeitungen. Wenig wahrscheinlich ist dabei das spek­takulärste Szenario, das konservative Medien derzeit eifrig bewerben: Merkel könnte nach einem schlechten Abschneiden der Union ihr Kanzleramt der gewünschten Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer überlassen. Wie es die neue CDU-Vorsitzende schaffen sollte, sich von der SPD oder alternativ von Grünen und FDP zur Kanzlerin wählen zu lassen, ist freilich völlig unklar.

Merkel könnte die Europawahl und das Ausscheiden Barleys aber durchaus nutzen, um ihrer Regierung neues Leben einzuhauchen. Unbestritten unter den Vorstehern der CDU-geführten Ministerien ist eigentlich nur Gesundheitsminister Jens Spahn, der ohne Angst alle heissen Eisen anfasst und Gesetze im Akkord fertigt. Als «Totalausfall» gilt Bildungsministerin Anja Karliczek. Die Quereinsteigerin hat das Vertrauen sowohl ihres Hauses wie auch der wichtigsten Bildungsinstitutionen verloren. Ähnliches gilt für Ursula von der Leyen, seit 2013 Verteidigungsministerin. Sie, die vor Jahren noch als mögliche Nachfolgerin Merkels gehandelt wurde, wird längst nur noch mit der Misere der Bundeswehr identifiziert.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ein enger Vertrauter Merkels, hat mit einigen ungeschickten Alleingängen die Liberalen und Konservativen in der Partei sowie die mächtigen Wirtschaftsverbände gegen sich aufgebracht. Viele in der CDU würden ihn gern möglichst schnell durch den Rückkehrer Friedrich Merz ersetzen. Das allerdings dürfte wohl nur unter einer Kanzlerin geschehen, die nicht Angela Merkel heisst. (de)