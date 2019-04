Ein neues Gesicht – um fast jeden Preis

In Poltawa geriet auch der vom Präsidenten ernannte Gouverneur ins Zwielicht. Dem Anti-Korruptions-Büro der Ukraine zufolge sollen er und andere Beamte für öffentliche Aufträge allein von zwei Firmen 200'000 Franken Bestechungsgeld, Luxusurlaube in Spanien und einen Luxus-Jeep bekommen haben. Der Gouverneur bestreitet die Vorwürfe, doch Mitte März feuerte ihn Poroschenko.

Allerdings half das kaum mehr fürs Image. Denn da hatten zwei neue Skandale den Präsidenten erreicht. Poroschenkos langjähriger Vertrauter Igor Kononenko soll an millionenschweren Manipulationen im Stromsektor beteiligt sein. Und der Sohn eines anderen langjährigen Freundes soll Waffenersatzteile aus Russland geschmuggelt und der ukrainischen Armee zu zigfach über dem Marktpreis liegenden Preisen verkauft haben.

Nicht nur Reformer, sondern auch überzeugte Nationalisten sind vom Präsidenten enttäuscht. «In der Armee ist es allen Selbstpreisungen Poroschenkos zum Trotz immer noch so, dass Familien ihren Söhnen gute kugelsichere Westen kaufen, bevor sie an die Front müssen», sagt Anatoli Schijan, der Leiter des «Nationalen Korpus» in Poltawa, der ultrarechten Partei, die zum Freiwilligenbataillon Asow gehört. Und dass sich Soldaten gegenseitig bestehlen, sei an der Tagesordnung. Seit Bekanntwerden des Skandals um die überhöhten Waffenpreise haben die Rechtsnationalisten bei jedem Wahlkampfauftritt Poroschenkos demonstriert und die Aufarbeitung des Skandals gefordert. Auch in Poltawa musste Poro­schenko Sprechchöre der Ultranationalisten übertönen, als er Mitte März zum Wahlkampfauftritt in die Stadt kam.

Millionen arbeiten in der EU

Immerhin eins hat der Präsident dem Land erstritten, das sie auch in Poltawa zu schätzen wissen: die Visa-freie Einreise in die EU. Millionen Ukrainer sind seither nach Europa gereist – oft zum Geldverdienen. Allein in Polen arbeiten bis zu zwei Millionen Ukrainer; viele auch in anderen EU-Ländern, meist nur einige Monate, bevor sie in die Ukraine zurückkehren. «Unter meinen Bekannten verdienen mindestens zehn ihr Geld in Europa», sagt Olexander Schamota. Er ist seit einigen Monaten Interims-Bürgermeister von Poltawa, nachdem das alte Stadtoberhaupt aus dem Amt entlassen wurde. «Millionen Ukrainer kommen aus Europa nicht nur mit Geld zurück, sondern auch mit der Erfahrung, wie gutes Regieren wirklich aussieht. Jetzt wollen sie das Gleiche endlich auch in der Ukraine. Mit neuen Gesichtern, da sie von den alten enttäuscht sind», sagt Schamota.

Wolodimir Selenski ist für viele dieses neue Gesicht. Buchhalterin Radtschenko jedoch hat eine andere Entscheidung getroffen. «Keine Treffen mit Wählern, blödsinnige Clips im Internet – das ist keine Art für einen Präsidentschaftskandidaten.» So wird sie am Sonntag, anders als viele ihrer Bekannten, zähneknirschend wieder für Petro Poroschenko stimmen.