Ein Stück Jugoslawien steht zum Verkauf

Im September 1989, kurz vor dem Fall der Berliner Mauer, versammelten sich im grössten Belgrader Tagungszentrum die Führer der blockfreien Staaten. Um jede Konfrontation zwischen den klammen Entwicklungsländern zu vermeiden, durften Länder wie Liberia und der Sudan von Jugoslawien gekaufte Schiffe mit Bananen und Baumwolle bezahlen. Der aufsehenerregendste Gast war Muammar al-Ghadhafi. Der Libyer landete mit sechs Kamelen, die er dem Belgrader Zoo schenkte, und mit zwei eleganten Vollblutarabern. In seiner Rede attackierte der Beduinensohn seine bündnisfreien Brüder heftig, weil sie angeblich vor den Imperialisten kuschten. Sein Schmähruf ist legendär: «Lebe wohl, du lächerliches Treffen.»

Der letzte KP-Kongress

Nach dieser Komödie begann die Tragödie. Um den drohenden blutigen Zerfall Jugoslawiens zu verhindern, kamen im Januar 1990 im «Sava centar» die Kommunisten aus allen Landesteilen zusammen. Viele Menschen von Slowenien im Norden bis Mazedonien im Süden verfolgten die Debatten des 14. Parteikongresses gebannt im Fernsehen. Als die populistisch-nationalistische Mehrheit unter dem Serbenführer Slobodan Milosevic alle Vorschläge für eine schrittweise Demokratisierung und Dezentralisierung abschmetterte, verliessen zuerst die slowenischen und danach auch die kroatischen Reformkommunisten den Saal. Damit war das Schicksal jener Partei besiegelt, die Jugoslawien mehr als vier Jahrzehnte beherrscht hatte. Nun gewannen nationale Ideologen und Kriegstreiber die Oberhand.

Zum Tagungszentrum «Sava centar» gehörte lang auch das bekannte Hotel Intercontinental. Das Haus wurde in den 90er-Jahren zum Tummelplatz von Kriegsprofiteuren. Wirklich überrascht war deshalb niemand, als am 15. Januar 2000 in der Lobby des Hotels das Leben des Kriegsverbrechers und Unterweltkönigs Zeljko Raznatovic, genannt Arkan, im Kugelhagel endete. Das Hotel trägt heute einen anderen Namen, und der neue Besitzer heisst Miroslav Miskovic – jener Oligarch also, der bisher erfolglos versucht hat, sich auch das «Sava centar» unter den Nagel zu reissen.