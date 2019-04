Ein Sieg ohne Macht? Fünf wichtige Faktoren bei Spaniens Wahlen

Zu den Kandidaten gehören pensionierte Generäle, die das Franco-Regime verteidigen. Noch vor einem Jahr existierte die Partei in Meinungsumfragen praktisch nicht, bei den andalusischen Regionalwahlen im Dezember betrat sie dann mit fast elf Prozent der Stimmen die politische Bühne. Mit ihrer Unterstützung übernahmen PP und Ciudadanos in Andalusien – traditionell eine Hochburg der Sozialisten – die Macht.

4. Katalonien, immer wieder Katalonien

Eineinhalb Jahre nach dem Unabhängigkeitsvotum der nordöstlichen Region, das Spanien in die schlimmste politische Krise seit 40 Jahren stürzte, rangiert das Thema noch immer ganz oben auf der politischen Agenda.

Im Februar 2019, wenige Tage nach Beginn des Prozesses gegen katalanische Unabhängigkeitsverfechter wegen der gescheiterten Abspaltung 2017, zwangen katalanische Abgeordnete Sánchez zur Ausrufung von Neuwahlen, indem sie seinen Haushaltsentwurf nicht unterstützten.

Sánchez, der nach einem eventuellen Wahlsieg lieber ohne sie regieren würde, hat seine Ablehnung jeglicher Unabhängigkeitsreferenden bekräftigt, der Region aber mehr Autonomie versprochen.

Der PP, Ciudadanos und Vox werfen ihm Verrat vor, weil er mit den Katalanen verhandelt. Angriffe auf ihn und katalanische Unabhängigkeitsbefürworter sind Kernthemen ihres Wahlkampfes.

5. Die unverdaute Wirtschaftskrise

Nach einer schweren Rezession und jahrelanger strenger Sparpolitik erlebte Spanien einen robusten Aufschwung mit einem Wachstum von mehr als drei Prozent in den Jahren 2015 bis 2017. Doch mit 2,6 Prozent 2018 und voraussichtlich 2,2 Prozent in diesem Jahr schwächt sich die Konjunktur wieder ab. Mit 14,5 Prozent ist die Arbeitslosigkeit nach Griechenland die zweithöchste in Europa und bleibt damit die Hauptsorge der Spanier.