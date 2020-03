Ein Sieg gegen Korruption, aber nicht für Toleranz

Die schlechte Nachricht: Jene Partei, die vor einem Jahr Präsidentin Zuzana Caputová ins Amt brachte, hat es nicht einmal ins Parlament geschafft. Sie konnte mit ihrer toleranten Haltung und ihrem sachlichen Auftreten nicht punkten.

An die Macht kommen wird der Populist Igor Matovic, der bereits seit zehn Jahren in der Opposition gegen den früheren Premier Robert Fico und die Smer SD angekämpft hat. Matovic gibt sich als rebellischer, volksnaher Anti-Establishment-Kämpfer – mit grundkonservativen Wurzeln. Nun will er sich mit Parteien verbünden, die Angst vor Migranten schüren und wenig Respekt vor Minderheiten erkennen lassen. Aus dem Wort «liberal» haben sie ein Schimpfwort gemacht. Matovi? will sich von Polen und Ungarn absetzen. Doch in der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen wird seine Regierung eher auf Kurs mit den Visegrád-Staaten bleiben. Das Böse hat verloren. Ob wirklich das Gute gewonnen hat, wird sich noch weisen.