EU-Parlament nimmt Vertrag für geregelten Brexit an

Farage hofft auf Nachahmer

Hochzufrieden zeigte sich hingegen der britische Brexit-Wegbereiter Nigel Farage. Er rechne damit, dass weitere Länder die Union verlassen würden. Farage nannte dabei als mögliche Kandidaten Dänemark, Polen oder Italien. Die EU sei ein «anti-demokratisches» und «sehr gefährliches politisches Projekt», sagte er. «Ich will, dass sie abgerissen wird.» Dafür werde er auch weiter kämpfen.

Zusammen mit den Mitgliedern seiner Brexit-Partei schwenkte Farage nach seiner letzten Rede im Plenum britische Fähnchen und handelte sich deshalb eine Rüge der stellvertretenden Parlamentspräsidentin Mairead McGuinness ein: «Tun sie Ihre Flaggen weg», sagte sie. «Und nehmen sie Sie mit, wenn Sie jetzt gehen.»

Blick nach vorn

Die EU beschäftigt unterdessen die Frage, wie die künftigen Beziehungen zu Grossbritannien nach der Übergangsphase aussehen werden. Die EU-Kommission will dazu am Montag einen Vorschlag vorlegen, die Mitgliedstaaten entscheiden dann am 25. Februar. Die Gespräche könnten anschliessend im März starten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte Grossbritannien eine «einzigartige» Partnerschaft in Aussicht. Die EU-Seite werde «all unsere Energie aufwenden», um dies möglich zu machen.

Auch der deutsche Aussenminister Heiko Maas warb für «die engstmögliche Partnerschaft mit Grossbritannien». Die Verhandlungen darüber würden aber zur «Herkulesaufgabe», schrieb er in einem Gastbeitrag für «Zeit Online».

Gleichzeitig will die EU zeigen, dass sie trotz des Brexit nach vorne blickt. Von der Leyen, Parlamentspräsident Sassoli und der EU-Ratsvorsitzende Charles Michel kündigten für den Brexit-Tag am Freitag eine gemeinsame Pressekonferenz an. Thema: «Die Zukunft Europas».