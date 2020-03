EU-Chefin hält Erdogan entgegen

Ruhigere Lage

An der Grenze war die Lage ruhiger als an den Vortagen. «Heute gab es nur ein paar Versuche (von Migranten, die Grenze zu überqueren). Hoffentlich kapieren sie die Botschaft», sagte ein Soldat nahe dem Übergang Kastanies. Mit Geländewagen fuhr die Armee Patrouillen. Die Strassen zum Grenzfluss Evros waren weiter gesperrt. Auch über die Ägäis kamen nach Polizeiangaben weniger Migranten an, weil die See rauer war. Am Montag waren fast 300 Menschen von der nahegelegenen türkischen Küste zu den griechischen Inseln übergesetzt. An Land versuchen rund 10'000 Migranten, die Grenze zu überqueren, seit die Türkei am Donnerstag erklärte, sie werde das Flüchtlingsabkommen mit der EU aus dem Jahr 2016 nicht länger einhalten.

Die Türkei hat rund 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen und erklärt, sie könne nicht noch mehr Menschen Zuflucht bieten. Wegen heftiger Kämpfe sind in der syrischen Provinz Idlib direkt an der türkischen Grenze sind etwa eine Million weiterer Menschen auf der Flucht.

Merkel und Putin im Gespräch

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin sprachen über die Lage in dem umkämpften Gebiet. Nach Angaben der russischen Agentur RIA ging es um die Lage in Syrien. Beide hätten die Hoffnung geäussert, dass ein Treffen Putins mit Erdogan am Donnerstag eine Lösung bringen könne. In Idlib stehen sich türkische Truppen und die von Russland unterstützte syrische Armee gegenüber. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow sagte, sein Land werde den Kampf gegen «Terroristen» in Idlib nicht stoppen, nur um Europas Flüchtlingsprobleme zu lösen.

Die USA erklärten, sie prüften eine Anfrage der Türkei für die Stationierung amerikanischer Flugabwehrbatterien. Die Türkei hatte die Nato-Partner zuletzt verärgert, indem sie russische S400-Flugabwehrsysteme beschafft hatte.