EU prüft «schwimmende Barrieren» gegen Flüchtlinge

Die EU-Kommission prüft, ob die von Griechenland geplanten «schwimmenden Schutzsysteme» gegen Flüchtlinge rechtmässig sind. Die Errichtung von Barrieren an sich verstosse nicht gegen EU-Recht, sagte ein Sprecher am Donnerstag in Brüssel. «Solche Barrieren dürfen aber nicht den Zugang zu Asylverfahren unmöglich machen.»