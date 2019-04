Diesmal geht Skandinavien mit schlechtem Beispiel voran

In Schweden feiern die Schweden­demokraten den Mythos des – einst von den Sozialdemokraten ersonnenen – fürsorglichen «Volksheims» und würden am liebsten zurück in die 1950er-Jahre. Und auch in Finnland und ­Dänemark geben sich die Rechtspopulisten oft sozialdemokratischer als die Sozialdemokraten.

Ob man sie isoliert oder einbindet: Die Wahlergebnisse der Rechtspopulisten in Nordeuropa bleiben stabil.

Das Fatale dabei: Viele der anderen Parteien haben sich längst auf das Spiel der Rechtsaussen eingelassen. Dänemarks Sozialdemokraten etwa geben sich im Gegenzug bisweilen populistischer als die Populisten. Angriffe auf Kulturschaffende durch norwegische Regierungspolitiker, politisch sanktionierte Hetze gegen Migranten in Dänemark – ­Dinge, die früher kaum denkbar waren, sind heute normal, die Gesellschaften sind nach rechts gerückt. Schweden ist dabei das einzige Land, das seine Rechtspopulisten noch isoliert. In Finnland waren sie, in Nor­wegen sind sie heute Teil der Regierung. In Dänemark ­stützen sie die Regierungs­koalition und lassen sich diese Unterstützung abkaufen mit immer neuen, immer absur­deren Verschärfungen der Ausländerpolitik.

Die Sache ist die: Weder die Isolierung noch das Einbinden der Rechtspopulisten scheinen in Nordeuropa einen Unterschied zu machen, ihre Wahlergebnisse bleiben stabil. Aber das wird sich wohl auch nicht ändern, solange alle Politik sich nur mehr in einem Reagieren auf den Rechtspopulismus erschöpft, solange sämtliche politischen Akteure dasitzen wie das Kaninchen vor der Schlange.

Skandinavien hat der Welt einst eine viel bestaunte Utopie für eine bessere Zukunft geschenkt. Doch wo früher leidenschaft­liches Gestalten war, ist heute nur mehr Verzagtheit. Die gleiche Verzagtheit, die sich auch anderswo in Europa über Politik und Gesellschaft gelegt hat. Wenn wir die nicht bald abschütteln, dann können wir in den nordischen Ländern schon einmal einen Blick in unsere Zukunft tun.