Die neue deutsche Teilung teilt auch die CDU

In Sachsen und in Brandenburg war die AfD bei der Europawahl mit Werten zwischen 20 und 25 Prozent stärkste Partei, in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern nahezu. Im Westen dagegen ­kamen die Rechtspopulisten in keinem Bundesland mehr über 10 Prozent. Politologen zogen daraus zwei Schlüsse: In Ostdeutschland ist, erstens, die AfD sechs Jahre nach ihrer Gründung von einer Protest- zu einer Volkspartei geworden, die den etablierten Parteien das Regieren auf Dauer schwer machen wird. Zweitens hat sich der Trend, dass die AfD zu einer eigentlichen Ostpartei werden könnte, zuletzt deutlich verstärkt.

Auch München wird grün

Noch schärfer wird die politische Teilung zwischen Ost und West, wenn man die Grünen miteinbezieht. In neun der zehn grössten Städte Deutschlands, die mit Ausnahme von Berlin und Leipzig alle im Westen liegen, waren die Grünen bei der Europawahl vom Sonntag die stärkste Partei. In den meisten war dies erstmals überhaupt der Fall, etwa in München. Auch in sehr vielen mittelgrossen Städten im Westen, und nicht nur in jenen, in denen Universitäten stehen, dominierten die Grünen. Ihr Aufstieg ging oft auf Kosten der Sozialdemokraten, die bis zuletzt in vielen Städten das Sagen gehabt hatten.

Der zunehmende Kontrast zwischen grünen Städten im Westen und blauem Land im Osten bringt politisch vor allem die Union in eine ausgesprochen schwierige Lage. Im Westen hat die Union über eine Million Stimmen an die Grünen verloren, im Osten wird sie von der AfD stark bedrängt.

Um der Herausforderung durch die Grünen zu begegnen, haben Kanzlerin Angela Merkel und die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bereits angekündigt, künftig ihre Anstrengungen zum Klimaschutz zu verstärken. Im Osten dagegen empfinden viele Wähler gerade dieses Thema als Zumutung und als Diktat grüner Wohlstandsstädter aus dem Westen. Aus der Braunkohle auszusteigen, heisst für Zehntausende Brandenburger und Sachsen vor allem, dass sie oder ihre Nachbarn bald ihren Job verlieren. Und eine CO2-Steuer auf Diesel oder Benzin bedeutet für viele Menschen auf dem thüringischen Land nur, dass ihnen der Staat noch mehr Geld aus der bereits klammen Tasche ziehen will.

Wahlkampf mit Varianten

Entsprechend alarmiert sind CDU-Politiker aus Brandenburg, Thüringen und Sachsen, die im Herbst Landtagswahlen zu bestehen haben. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer verlangte von der eigenen Parteiführung bereits, dass sie bei ihrer Neupositionierung auf ostdeutsche Empfindlichkeiten achte und nicht nur Themen in den Vordergrund rücke, die im Ost-Wahlkampf gegen die AfD schadeten.