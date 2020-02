Die grüne Überfliegerin von Hamburg

«Mehr Kretschmann wagen», hat sie vor einiger Zeit ihr politisches Credo überschrieben. Deutschland brauche keine Grünen, meinte sie, die den Wählern ständig auf die Schulter tippten und sie belehrten, wie sie besser leben könnten. Grün ohne Zeigefinger und Verzicht: Fegebank nahm vorweg, was Robert Habeck und Annalena Baerbock für die Bundespartei zuletzt zum Erfolgsmodell entwickelten.

Und jetzt will Fegebank siegen und regieren. Nach den Enttäuschungen in den ostdeutschen Landtagswahlen brauchen die Grünen in Hamburg dringend einen Erfolg. Entsprechend legen sich Baerbock und Habeck für ihre Hamburger Überfliegerin ins Zeug. Zwei Tage vor der Wahl reist auch noch Kretsch­mann an, ihr Idol. Am gleichen Tag lädt die Klimabewegung zur Demo und zum Streitgespräch mit der Grünen. «Jetzt mal Butter bei die Fische!», steht auf der Einladung, was auf Norddeutsch so viel heisst wie: «Zur Sache jetzt!» oder «Keine halben Sachen mehr!»

Autofreiheit sei «irre»

Die klimabewegten Jugendlichen haben die Grünen auch in Hamburg sehr beflügelt. Gleichzeitig hat Fegebank Hoffnungen geweckt, die sie nicht erfüllen kann: Klimaneutralität subito, autofreie Stadt, Flüge verbieten. Das ist selbst den Grünen zu radikal, Fegebank sowieso. Totale Autofreiheit nannte sie «irre». Lieber spricht sie über den Klimaplan 2050, den sie mit der SPD gerade umsetzt und verschärfen will, und eine «autoarme» City. Viele Aktivisten reagieren enttäuscht. Wähler aus der Arbeiterschaft und dem Bürgertum hingegen hat sie schon damit mächtig erschreckt. Im Zweifelsfall wählen die wohl eher die vorsichtigen Sozialdemokraten.

Richtig gut ist der Wahlkampf für die Grünen jedenfalls nicht gelaufen. Fegebank wurde davon überrumpelt, dass ihr Chef in der Regierung, der smarte SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher, sie auf einmal als Träumerin angriff, der jeder Realitätssinn fehle. «Wollen genügt nicht», kanzelte er sie ab, «man muss auch können.» Einige besonders forsche Vorschläge nahm Fegebank danach wieder zurück, was ihr erst recht schadete.

SPD legt wieder zu

Auch Fehler der Vergangenheit – ihre Unterstützung für die gescheiterte Olympiakandidatur, für den desaströsen G-20-Gipfel oder eine Schulreform – hält man ihr genüsslich vor. Die Strategie der SPD scheint zu wirken: In den Umfragen, in denen die Rivalen zu Beginn des Wahlkampfs bei 30 Prozent gleichauf lagen, ist die SPD in den letzten Wochen kontinuierlich gestiegen. Die Grünen sind getaucht.