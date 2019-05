Die Zeit dieser Koalition läuft ab

Aber eben, tatsächlich ging es nicht um die Macht in Berlin, sondern «nur» um jene in Brüssel. Die Lehren dieses historischen Urnengangs sind darum etwas weniger leicht zu ziehen, am Befund als solchem jedoch ändert sich nichts: Seit Union und SPD vor einem Jahr widerwillig nochmals zum Regieren zusammengefunden haben, brachen beide Parteien bei jeder Wahl dramatisch ein, sei es in Hessen, Bayern oder jetzt bei der Europawahl. Am Sonntag wogen sie zusammen noch 44 Prozent. «Mikro-Koalition» statt Grosse Koalition, spottet die Opposition.

Noch schlimmer ist die Einsicht, dass die Grünen die Jugend an ihrer Seite haben, während Union und SPD nur noch alt aussehen. «Volksparteien» sind beide einzig noch bei den Senioren, bei jeder Altersklasse unter 60 hingegen lagen die Grünen voraus. Nach Zukunft sehen Union und SPD in ihrer aktuellen Verfassung nicht aus, so viel steht fest.

Schwierigkeiten bei der Auflösung

Die SPD hat zudem die Vorherrschaft im linken Lager an die Grünen verloren – möglicherweise für länger, als es sich die Genossen heute vorstellen können. Die Grünen, die «Revoluzzer» von einst, sind vor allem in den Grossstädten der Republik in die Mitte der Gesellschaft vorgestossen – als Partei einer neuen, linken Bürgerlichkeit. Merkel wiederum, die Deutschlands Politik seit 14 Jahren geprägt hat, war in diesem Wahlkampf derart demonstrativ abwesend, wie wenn sie längst nicht mehr Kanzlerin wäre.

Paradoxerweise ist es also gerade die Schwäche der drei führenden Frauen, die ihre Parteien immer noch aneinanderkettet

Über ihre vierte und letzte Regierung ist die Geschichte also längst hinweggegangen. Warum ist es dann so schwierig, sie tatsächlich aufzulösen? Die SPD von Andrea Nahles könnte den Bruch am leichtesten herbeiführen, indem sie ihre Beteiligung aufkündigt und damit Neuwahlen erzwingt. Nicht zu Unrecht fürchtet sie jedoch, am Ende dieses Manövers von den Wählern erst recht bestraft zu werden und noch tiefer zu fallen. Deshalb möchte sie den Bruch bis zum Parteitag Ende Jahr hinauszögern, wenn eine Entscheidung unausweichlich wird und niemand ihr mehr im Ernst vorwerfen kann, sie stehle sich aus der Verantwortung.

Merkel wiederum kann nicht einfach zurücktreten oder den Bundestag auflösen, da dies die deutsche Verfassung nicht vorsieht. Und die neue CDU-Chefin, Annegret Kramp-Karrenbauer, kann nicht einfach gegen die eigene Kanzlerin putschen, weil ihr dafür Autorität und Verständnis bei Wählern und möglichen Koalitionspartnern fehlen. Paradoxerweise ist es also gerade die Schwäche der drei führenden Frauen, die ihre Parteien immer noch aneinanderkettet – und weiter in die Tiefe zieht, je länger der Zustand andauert.