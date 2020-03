«Die Türkei wird zum Schlepper»

Der Innenminister twittert

Unterdessen gibt der türkische Innenminister Süleyman Soylu in Manier eines Nachrichtentickers per Twitter bekannt, wie viele Menschen sich angeblich aufmachen, um die Türkei über die Grenzstadt Edirne in Richtung Griechenland zu verlassen: 47'113 Menschen am 29. Februar, 76'358 am 1. März, tags darauf erst 10'577, nur Stunden später 117'677. Von Griechenland fordert Soylu, sich an die Asylgesetze zu halten, insbesondere die Genfer Flüchtlingskonvention, und die Asylanträge der Menschen zu prüfen – unter besonderer Beachtung der Menschlichkeit.

Laut UNO-Flüchtlingswerk (UNHCR) halten sich in der Türkei derzeit etwa 3,6 Millionen registrierte syrische Flüchtlinge auf. Hinzu kommen etwa 400'000 Asylsuchende aus anderen Ländern. Damit ist die Türkei weltweit das Land mit der grössten Flüchtlingsbevölkerung. Mehr als 98 Prozent leben in städtischen und ländlichen Gebieten, lediglich 1,7 Prozent sind in vorübergehenden Flüchtlingslagern untergebracht.

Schon 2015 warnten Forscher vor möglicher Ablehnung gegenüber Flüchtlingen.

Gerade in den türkischen Grenzgebieten gibt es kaum Familien, die keine Verwandten in Syrien haben. Entsprechend gross waren Sorge und Solidarität, als im Nachbarland der Krieg ausbrach. Zu jener Zeit bezeichnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Flüchtlinge allerdings auch noch als «muslimische Brüder und Schwestern».

In einer Studie der Hacettepe-Universität in Ankara von 2015 heisst es: «Abgesehen von vereinzeltem rassistischem Verhalten ist das Niveau der allgemeinen sozialen Akzeptanz von Syrern in der Türkei ungewöhnlich hoch.»

Schon damals wiesen Forscher und Flüchtlingshelfer allerdings darauf hin, dass das vermutlich nicht ewig so bleiben werde, denn eine wirkliche Vision für die Integration von vier Millionen Flüchtlingen gab und gibt es in der Türkei nicht. Die Forderungen reichten bislang von türkischen Pässen für Syrer bis hin zu Retortenstädten in Pufferzonen zwischen der Türkei und Syrien, um die Flüchtlinge möglichst bald wieder loszuwerden.