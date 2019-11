Die Tories verpatzen den Wahlkampfstart

Pannen bei den Tories

Die Grünen wollen Milliarden in den Umweltschutz stecken. Nicola Sturgeon, Ministerpräsidentin von Schottland und ­Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei, versprach ein Unabhängigkeitsreferendum, am liebsten schon im nächsten Jahr. Und Nigel Farage von der Brexit-Partei versuchte seine Freunde bei den Tories mit der Zusicherung zu beruhigen, er werde vor allem Labour schaden.

Aber so richtig interessierte das alles niemanden. Mediale Aufmerksamkeit zogen weiterhin vor allem die Tories auf sich, welche die Wahl am 12. Dezember schliesslich vom Zaun gebrochen hatten und auf einen leichten Sieg sowie eine sichere Mehrheit im nächsten Unterhaus hoffen. Den Brexit, so Johnson, wollen sie am liebsten noch vor Weihnachten durchpeitschen.



In seinem Leibblatt stellt Premier Johnson die Linken auf eine Stufe mit Josef Stalin. Foto: PD

Aber die Pleiten und Pannen mehren sich, und bei den Vertretern der politischen Konkurrenz stellt sich Schadenfreude ein. Da ist, zum einen, Parlamentsminister Jacob-Rees-Mogg, der in einem Radiointerview am Dienstag gesagt hatte, es sei ­«gesunder Menschenverstand», aus einem brennenden Haus zu flüchten. Er bezog sich damit auf den Bericht zur Brand­katastrophe im Grenfell-Hochhaus 2017, bei dem 72 Menschen umgekommen waren. Die Feuerwehr hatte den verzweifelten Menschen, die in der Flammenhölle sassen, geraten, zu bleiben, wo sie waren.

Kritiker und Familienangehörige der Opfer werfen Rees-Mogg nun vor, abgehoben zu sein und so zu tun, als sei er schlauer als diejenigen, die auf Rettung gehofft hatten. Er entschuldigte sich später für seine «mangelnde Sensibilität». Entschuldigen musste sich auch Andrew Bridgen, Hardliner in der Tory-Partei, der Rees-Mogg keck in Schutz genommen hatte. Schliesslich wolle man ja doch, hatte er gemeint, dass das Land von schlauen Politikern regiert werde.

Und dann trat am Mittwoch noch der Chef der walisischen Tories und Minister für Wales, Alun Cairns, zurück. Er hatte ­behauptet, er wisse nichts über die Rolle, die ein früherer Mitarbeiter in einem Vergewaltigungsprozess gespielt hatte. Was nicht stimmte. Kein guter Start für die Tories.