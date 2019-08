Die Milliarden-Versprechen des Boris Johnson

Gleichzeitig betont der Premierminister regelmässig, es gebe keinen Grund, sich vor finanziellen Einbussen zu fürchten. Es werde, wenn überhaupt, nur zu kurzen Störungen auf den Märkten und nicht zu einer regelrechten Rezession kommen. Berechnungen, unter anderem vom Unternehmerverband und der Bank von England, in denen vor einem Einbruch der Wirtschaft und dem Konkurs vieler Firmen gewarnt wird, lässt die neue Regierung nicht gelten. Sie bezeichnet diese Szenarien als «Angstmache».

Johnson geht allem Anschein nach davon aus, dass auch nach einem No Deal genug Geld da sein wird, um ein Füllhorn voller Versprechen zu finanzieren. So hat er angekündigt, 1,85 Milliarden Pfund für die bessere Ausstattung von Krankenhäusern ausgeben zu wollen. Eine Milliarde soll direkt vergeben werden, die restlichen 850 Millionen sollen in den kommenden fünf Jahren verteilt werden. Experten haben allerdings moniert, dass es sich bei der ersten Milliarde, die sofort ausgezahlt werden soll, ohnehin um längst bereitgestelltes, aber nie freigegebenes Geld handele.

Zudem will der Premier bis 2022 insgesamt 20'000 Polizisten mehr eingestellt sehen, was etwa 1,1 Milliarden Pfund kosten würde. Kritiker sagen, dass diese Ankündigung eine Nebelkerze sei, weil allein die Rekrutierung und Ausbildung zusätzlicher Kräfte Jahre dauere.

«Wir wollen No Deal hinter uns bringen.»Sajid Javid, Finanzminister

Die landesweite Versorgung Grossbritanniens mit Breitbandkabeln hatte sich schon die Regierung May vorgenommen; Johnson will das nicht, wie bisher geplant, bis 2033, sondern schon bis 2025 erledigt haben. Details dazu gibt es allerdings nicht.

Ebenso wenig ist bekannt, wie hoch genau die zusätzlichen Mittel für Grundschulen und weiterführende Schulen ausfallen sollen. Der Premier hatte angedeutet, er wolle frühere Kürzungen von Mitteln im Bildungswesen zurücknehmen, was sich in Ausgaben von weiteren mindestens fünf Milliarden niederschlagen dürfte.

Zuletzt hatte Johnson am vergangenen Wochenende mitgeteilt, er wolle 10'000 neue Plätze für Gefängnisinsassen schaffen. Die Haftanstalten sind aber schon jetzt überfüllt und unterfinanziert; erst kürzlich hatte eine unabhängige Prüfungskommission festgestellt, dass Gewalt und Drogenkonsum in britischen Gefängnissen bedrohliche Ausmasse angenommen hätten, Übergriffe auf Vollzugsbeamte an der Tagesordnung seien und viele Häftlinge wegen Personalmangels und Angst vor Angriffen auf Beamte ganze Tage in ihren Zellen eingesperrt seien.