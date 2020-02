Die Hamburger SPD hält die Grünen auf Distanz

Mit mehr als 24 Prozent der Stimmen erzielten die Grünen ihr zweitbestes Resultat bei einer deutschen Landtagswahl überhaupt; nur Winfried Kretschmann hatte 2016 in Baden-Württemberg noch stärker abgeschnitten. Im Vergleich zu 2015 verdoppelten sie ihren Anteil. Allerdings waren sie Mitte Januar in den Umfragen bei fast 30 Prozent noch gleichauf mit der SPD gelegen. Ihre besten Resultate erzielte Fegebanks Partei bei den jungen Wählern bis 45. Bei den Älteren siegte hingegen die SPD deutlich.

SPD und Grüne dürften in Hamburg also wohl weiterregieren. «Wenn die SPD sich anders entscheiden würde» – etwa für die CDU –, «würde ich ganz schön dumm gucken», sagte Robert Habeck, Chef der Bundespartei. Fegebank sprach von einem «klaren Auftrag» der Wähler, die Regierung fortzuführen: «mit sehr viel mehr Grün».

AfD stürzt fast ab

Bitter war der Wahlabend für alle Parteien rechts der Mitte. Am schlimmsten traf es die AfD. 2015 war das Hamburger Landesparlament das erste im Westen gewesen, in das die damals zwei Jahre junge Partei einzog. Nun wäre es fast das erste geworden, aus dem die AfD wieder hinausfliegt. Der wichtigste Grund für den Beinahe-Absturz war dabei nicht an Elbe und Alster zu suchen, sondern in Hessen.

Die Folgen von Hanau

Am späten Mittwochabend hatte ein Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, nach Ansicht der Behörden aus «rassistischen Gründen». Gemäss einer aktuellen Umfrage finden rund 60 Prozent der Deutschen, die AfD trage eine Mitverantwortung für rechtsextremistische Gewalt. Dass diese Ansicht der Partei schadet, nun offenbar auch an den Hamburger Urnen, haben mittlerweile auch die AfD-Chefs eingesehen.

Jörg Meuthen und Tino Chrupalla verwahrten sich in einem Brief an die Mitglieder gegen die Kritik, räumten aber ein, dass sich die AfD fragen müsse, «warum es unseren politischen Gegnern gelingt, uns überhaupt mit solch einem Verbrechen in Verbindung zu bringen. Dieser Frage müssen wir uns stellen, auch wenn es schwerfällt.»

Auch die miserablen Ergebnisse von FDP und CDU wurzelten in einem Ereignis, das mit Hamburg nichts zu tun hatte. Am 5. Februar hatten die beiden Parteien zusammen mit der AfD einen FDP-Mann zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt – entgegen ausdrücklicher Verbote der jeweiligen Bundesleitungen. Für dieses kopflose Manöver erhielten CDU und FDP in Hamburg die Quittung. Die FDP zitterte bis zuletzt um den Einzug in die Bürgerschaft, die CDU erzielte ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Hamburg seit dem Zweiten Weltkrieg.