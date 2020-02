Die Fasnacht der Schwulenhasser

Katholizismus als Identitätsmerkmal

Das Selbstbild Kroatiens dominiert die Religion. Die katholische Kirche erhält viel Geld vom Staatshaushalt, sie propagiert einen strammen Konservatismus und pflegt ein nationalistisches Gedankengut. Ob Abtreibung, Homosexualität oder Flüchtlinge – die Kirchenmänner sind skeptisch, oft protestieren sie lautstark dagegen.

Auch für die rechtskonservative Partei HDZ bildet der Katholizismus einen wichtigen Bestandteil der nationalen Identität. Damit will man sich vom angeblich rückständigen, osmanisch-muslimisch und christlich-orthodox geprägten Balkan unterscheiden. Gerne wird betont, dass Kroatien zum europäisch-abendländischen Kulturkreis zählt.

Liberale Medien kratzen gern an diesem Selbstbild vieler Kroaten. In einem scharfen Kommentar über die Vorkommnisse in Imotski schreibt die Tageszeitung «Jutarinji list», in Kroatien seien Xenophobie und Gewalt längst legalisiert. Das ist gewiss eine Übertreibung.

Doch völlig zu Recht kritisiert der Kommentator, dass in dem EU-Land der Faschistengruss «Za dom – spremni» («Für die Heimat – bereit») faktisch erlaubt sei und die Verbrennung einer Papp-Figur eines schwulen Paares von einigen Politikern als Humor verharmlost werde. Wären die Karnevalisten aus Imotski in anderen Zeiten geboren, sie hätten nicht gezögert, auch echte Menschen und Bücher zu verbrennen, so «Jutarinji list».