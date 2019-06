Die CDU und die Brandstifter

Doch. In Deutschland ist ein Politiker ermordet worden, ein CDU-Regionalpolitiker, ein Parteifreund von Ulrich Thomas: der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke, eine Art Vermittler zwischen der Landesregierung und den Gemeinden. Hingerichtet mit einem Schuss in den Hinterkopf nachts in seinem eigenen Haus im nordhessischen Wolfhagen-Istha, ein Dorf mit knapp 850 Einwohnern. Ein 45-jähriger Mann, Stephan E., ist geständig – und ein Rechtsextremer, der auch schon ein Asylheim in die Luft sprengen wollte.

Die Saat ist aufgegangen

Ein Rechtsextremer exekutiert einen bürgerlichen Lokalpolitiker. Sein «Verbrechen»: Er hat sich hinter Merkels Asylpolitk gestellt. 2015 bei der Eröffnung eines Asylheims hat er auf Schmährufe reagiert, an die Menschlichkeit appelliert und einen für ihn folgenschweren Satz gesagt: «Wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teilt, kann das Land verlassen – das ist die Freiheit eines jeden Deutschen.» Das war sein Todesurteil. In rechten Hetzforen wurde er über Monate hinweg beleidigt und mit dem Tode bedroht. Die Saat ist aufgegangen. Am 2. Juni fiel der tödliche Schuss. Und im Netz jubelt jetzt die Rechte: «Die Drecksau hat den ­Gnadenschuss bekommen. Respekt.»

In den 70er-Jahren hatte die links­extreme RAF zu den Waffen gegriffen und auch Menschen exekutiert: Siegfried Buback, Jürgen Ponto und Hanns Martin Schleyer. Der Staat reagierte, wie er reagieren musste, wenn die Grundordnung einer Gesellschaft in Gefahr gerät: Innert weniger Jahre war die linksextreme Terrororganisation zerschlagen, die Exponenten tot oder in einem Hochsicherheitstrakt.

Nach dem Mord an Walter Lübcke wird die deutsche Justiz kaum so auf Hochtouren laufen wie damals in den 70er-Jahren. Ein Täter ist ja gefasst, mit etwas Glück kann er als Einzeltäter zu den Akten gelegt werden, wie damals 1980 nach dem rechten Terroranschlag auf das Münchner ­Oktoberfest (12 Tote). Und in Sachsen-Anhalt turteln die CDU-Exponenten mit den Brandstiftern der AfD, jener Partei, die das geistige Terrain bereitet für den Mord an einem anständigen Politiker, der das C im Parteinamen wörtlich genommen hat. Der ostdeutsche CDU-Politiker Ruprecht Polenz schrieb im «Spiegel», seine Partei müsse sich endlich klar werden, «wo Konservativismus endet und wo völkischer Nationalismus beginnt».