Die Buchhalter des Flüchtlingselends

Die Schweiz hat viele Zehntausend aufgenommen. Sie hat auch Flüchtlinge zurückgewiesen, weil sich im Bundeshaus der Justizapparat und die Polizeibürokratie Schamloses erlaubt hatten. Zuständiger Bundesrat war Eduard von Steiger, BGB, heute SVP. Heinrich Rothmund, Chef der Bundespolizei, warnte 1938 «vor der Verjudung der Schweiz».

1938 entstand der Judenpass

Diese Buchhalter des Flüchtlingselends hatten eine fatale Idee. Sie schlugen den Nazibehörden in Berlin vor, den deutschen und österreichischen Juden ein grosses «J» in den Pass zu stempeln. So entstand bereits 1938 der Judenpass.

1991, im Jubiläumsjahr 700 Jahre Schweiz, bat ich den Bundesrat, sich dafür offiziell zu entschuldigen. Bundespräsident Kaspar Villiger tat das bei seiner Jubiläumsrede vor der Bundesversammlung.

Die klassischen Flüchtlinge sind jene, die aus politischen, religiösen oder ethischen Gründen verfolgt werden. Sie unterstehen der Genfer Konvention, die ihnen Schutz garantiert.

Ihre Verzweiflung ist stärker als die Angst. Millionen hoffen auf Europa.

Heute verlassen Menschen ihre Heimat aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen. Aus der Not, dem Elend, der Arbeitslosigkeit. Sie träumen von einem besseren Leben in Europa. Dem Paradies, wie viele glauben.

Da beginnt die Geschichte kriminell zu werden. Die Schlepper kommen ins Spiel. Fluchtwillige zahlen ihnen viel zu viel Geld. Diese Menschenhändler versprechen ihnen das Blaue vom Himmel. Sie geschäften unseriös. Es sind Kriminelle. Sie nehmen das Ertrinken im Mittelmeer in Kauf. Ihre «Kunden» kennen das Risiko. Ihre Verzweiflung ist stärker als die Angst. Millionen hoffen auf Europa.

Der EU gelingt es nicht, den Flüchtlingsansturm zu managen. Ihr System ist dafür auch nicht hilfreich. Gegenüber Afrika bilden vor allem Griechenland, Italien, Spanien die EU-Aussengrenze. Das hat für sie Folgen. Nach EU-Recht müssen Flüchtlinge ihr Asylgesuch im Erstland einreichen. Wo sie angekommen sind. Automatisch ist es eines der drei Länder der EU-Aussengrenze. Sie sind hoffnungslos überlastet gewesen. Der EU-Kommission gelingt kein fairer Verteiler der Flüchtlinge auf alle 27 EU-Staaten. Weil die Länder im Osten sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen.

Merkel, die Retterin

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprang 2015 in die Lücke. Deutschland hat über eine Million Flüchtlinge unkontrolliert übernommen. Worauf die AfD, die Alternative für Deutschland, ihre Politik auf Fremdenfeindlichkeit umstellte.

Mit grossem Erfolg, speziell in den neuen Bundesländern der alten DDR. Auch bundesweit ist die rechtsextreme AfD auf einem gefährlichen Vormarsch. Bereits ist sie als stärkste Oppositionspartei in den Bundestag katapultiert worden.

Weil die EU Flüchtlinge nicht gleichmässig auf alle Mitgliederländer verteilen kann, hat sie unter Druck von Deutschland und von den Staaten an der Aussengrenze ihren «Laden» dichtgemacht. Polizei, Grenzschutz, Militär sichern die Aussengrenze, lassen kaum mehr Flüchtlinge durch.

EU zahlt Milliarden an Ankara

Auf der griechischen Insel Lesbos überwintern an die 40'000 Flüchtlinge in Zelten, wenn überhaupt. Die Türkei hat zwei Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Die EU zahlt Ankara Milliarden, damit sie dort bleiben. In Österreich regiert neuerdings eine schwarz-grüne Koalition. Die ÖVP, Österreichische Volkspartei, bei uns CVP, mit den Grünen. Mit einer Flüchtlingspolitik, wie sie der Rechtspolitiker Viktor Orban in Ungarn betreibt.