Die AfD konnte nur dank Merkel gedeihen

In seiner Abwesenheit wählte das afrikanische Parlament demokratisch einen liberalen Regierungschef, und zwar mit Unterstützung seiner eigenen Partei, die er bis vor kurzem selber präsidierte. Er äussert sich in Deutschland lauthals öffentlich dagegen und verspricht, die Wahl rückgängig zu machen, was ihm auch einen Tag später aus der Ferne gelingt. Die Medien in Deutschland reagieren unisono mit: «Typisch afrikanisches Demokratieverständnis!»

Doch zurück nach Thüringen, das als erstes Land Hitler und den Nazis gewissermassen in den Schoss fiel und somit die Weimarer Republik zusammen mit den Kommunisten zum Kippen brachte. Und heute? Das thüringische Parlament wählte mit Unterstützung der CDU und der AfD den Linken Ramelow mit seiner starken SED-Crew im Hintergrund ab und ersetzte ihn durch einen Liberalen: unerhört und gemäss Frau Merkel aus Afrika «unverzeihlich» und somit «rückgängig» zu machen.

Mit dem Nazi-Regime vergleichbar

Thüringen hat in den letzten 100 Jahren unter zwei Diktaturen schwer gelitten. Einmal unter Hitler und einmal unter Stalin mit seinen Gefängniswärtern Ulbricht und Honecker bis 1989. Diese Diktaturen unterscheiden sich durch den Völkermord des Holocaust – eine historisch einmalige Tragödie. Aber in den brutalen Methoden der Machtdurchsetzung und der totalen Unterdrückung haben sie viele Gemeinsamkeiten, wie vor allem Zwangslager. Im Stalinismus sind Millionen von unschuldigen Menschen in Gulags oder an Hunger gestorben. Letzteres nicht wegen des Klimawandels, sondern als Folge der ohnehin mörderischen Zwangskollektivierung der Landwirtschaft.

Die Diktatur der SED in Ostdeutschland ist in vielem bezüglich totalitärer Methoden mit dem Nazi-Regime vergleichbar. Die Linke ist jedoch sicher viel mehr eine Nachfolgepartei der SED als die AfD der Nazis. Der Verfassungsschutz hat jedoch beiden «Demokratiequalität» attestiert, beobachtet aber bei beiden gewisse extreme Gruppierungen. Die CDU-Koalitionspartnerin SPD auf Bundesebene hatte dabei bereits in Sachsen-Anhalt einem Linken zur Landesmacht verholfen.

Die AfD konnte nur entstehen und wachsen, weil Frau Merkel die CDU – angefangen von der Wirtschafts- und Sozialpolitik bis hin zur illegalen Grenzöffnung – von bürgerlichen Werten und marktwirtschaftlichen Mitteln nach links gerückt hat.

Doch warum sind «Thüringer» auch heute noch eine «braune Rasse»? Weil es sich um eine braun gefärbte Art von «Chüngel» handelt, von denen ich in den 50er-Jahren Hunderte gezüchtet und geschlachtet habe. Das Futter habe ich selber in einem Arbeitnehmer-«Pflanzblätz» der Leinenweberei angebaut und geerntet. Und so konnte ich als Teenager mein erstes Rennvelo für 300 Franken (heute gegen 3000) ohne Einwilligung meiner Eltern kaufen. Der braunen Thüringer Rasse sei Dank!