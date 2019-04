Der volksnahe Millionär und Komiker

Denn Selensky ist in erster Linie ein Kind russischsprachiger Kultur. 1978 wurde er als Sohn jüdischer Akademiker in der Industriestadt Kryvyi Rih im Südosten der damals noch sowjetischen Ukraine geboren. Vater Alexander war Computertechniker und Kybernetiker, Mutter Rimma Ingenieurin. Vier Jahre lebte die Familie in der Mongolei, wohin Alexander Selensky wegen seiner Arbeit abkommandiert wurde. Nach der Rückkehr nach Kryvyi Rih machte Selensky sein Abitur am Gymnasium Nr. 95 und studierte anschliessend Jura.

Doch Karriere machte er mit Komik. Noch als Schüler beteiligte sich Selensky an KVN, einem postsowjetischen Humor- und Satirewettbewerb mit eigenen Landesligen und Wettbewerben im postsowjetischen Raum. 1997 gründete er die nach seinem Heimatstadtviertel benannte Kabaretttruppe «Kwartal 95» («95. Wohnblock») mit. Gut fünf Jahre lebten die jungen Satiriker in Moskau und tourten von dort aus durch die russischsprachige Ex-Sowjetunion.

Der «Diener des Volkes»

Bald wurden sie auch Fernsehstars. In der Ukraine wurde Selensky zunächst 2006 in der Fernsehshow «Tanz mit den Stars» national berühmt, danach auch mit seiner Kabaretttruppe, als Star etlicher Komödien und Liebesfilme. Mit seinen Kabarettkollegen gründete er auch eine Fernsehproduktionsgesellschaft, die ihre Filme, Kabarettauftritte und Fernsehserien heute Selensky zufolge in 21 Länder verkauft. Er ist mehrfacher Millionär.

Den Grundstein für seinen politischen Durchbruch legte Selensky ebenfalls als Komiker. 2015 trat er auf dem Fernsehsender 1+1, einem der meistgesehenen der Ukraine, in der Serie «Diener des Volkes» erstmals als Wassil Holoborodko auf. Diese Figur ist ein Geschichtslehrer, der von der Korruption ukrainischer Politiker angewidert ist und über ein YouTube-Video und eine Crowd-Funding-Kampagne unversehens zum Präsidenten gewählt wird - und als ehrlich bleibender, einfacher Präsident mit populistischen und mitunter auch autoritären Zügen konsequent im Saustall der notorisch korrupten ukrainischen Politik aufräumt.

Für viele Ukrainer, von denen sich 85 Prozent ausschliesslich im Fernsehen informieren und unterhalten, wurde Selensky so auch zum veritablen Präsidentschaftskandidaten. Dass er keinerlei echte Erfahrung als Politiker hat, half ihm eher, als dass es ihm schadete: Einer Umfrage der Kiewer Rating-Gruppe zufolge wollten vor der Wahl 47 Prozent der Ukrainer, dass vor allem Leute ohne politische Erfahrung führende Regierungsämter übernehmen.