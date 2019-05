Der Verräter aus der anderen Welt

Orban war ein junger Student, der gerade mit ein paar Kommilitonen den «Bund junger Demokraten», kurz Fidesz, gegründet hatte. «Er war immer laut und wollte auffallen», erinnert sich Ivanyi. «Damals hat er den Liberalen gespielt und vorgetäuscht, jemand anderes zu sein.»

Sie sassen beide am runden Tisch, der 1990 zu den ersten freien Wahlen in Ungarn führte, und anschliessend auch im Parlament. Als Orban 1993, sieben Jahre nach seiner standesamtlichen Eheschliessung, eine kirchliche Hochzeit nachholen wollte, da war es Gabor Ivanyi, der ihn traute und die zwei ältesten Kinder taufte. «Ich bereue das nicht», sagt er. «Aber es tut mir leid, was aus ihm geworden ist.»

«Die Verteidigung des christlichen Abendlandes ist doch nur ein politischer Trick.»Gabor Ivanyi

Ivanyi sitzt in seinem Büro im schäbigen 8. Budapester Stadtbezirk. Um ihn herum viele Bücher und wenig Ordnung. In der Ecke verstaubt eine Gitarre, auf der Anrichte steht eine jüdische Menora, und an der Wand hängt ein Bild von Königin Elizabeth II. «Handsigniert», sagt er. «Sie war 1993 in Ungarn und für eine Stunde hier bei uns. Anschliessend habe ich das Bild bekommen.» Von hier aus steuert er die Aktivitäten der von ihm gegründeten «Evangelischen Bruderschaft Ungarns», die Schulen und Sozialstationen betreibt. Gelobt wird er dafür auch von den Vertretern anderer Glaubensrichtungen: vom katholischen Bischof Miklos Beer aus Vac oder von den Rabbinern, mit denen er einen engen Austausch pflegt. Von der Regierung jedoch sieht sich Ivanyi regelrecht «verfolgt».

Als Orban 2010, acht Jahre nach dem Ende seiner ersten Amtszeit, erneut zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, da hatte er den Liberalismus hinter sich gelassen. Nun sprach er von «Heimat» und Ungarns ruhmreicher Vergangenheit, aus der er eine glorreiche Zukunft ableitete. «National» und «christlich» sind seither seine Schlüsselbegriffe, und was christlich ist, definierte seine Regierung. Mit einem neuen Kirchengesetz wurde die von Ivanyi gegründete Bruderschaft von der Liste der staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften gestrichen.

Der in Orbans Auftrag ausgearbeiteten neuen Verfassung von 2011 wurde als Präambel ein nationales Glaubensbekenntnis vorangestellt. «Wir sind stolz darauf, dass unser König, der heilige Stephan I., den ungarischen Staat vor 1000 Jahren errichtet und zu einem Bestandteil des christlichen Europa gemacht hat», heisst es darin. Spätestens seit der Flüchtlingskrise von 2015 wird das von Orban so interpretiert, dass dieses christliche Europa geschützt werden muss vor den Horden des Islam.