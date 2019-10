Der Polizistenmörder war ein Anhänger des radikalen Islam

Am Vormittag vor dem Angriff soll Mickaël H. innerhalb einer halben Stunde 33 SMS mit seiner Ehefrau ausgetauscht haben, in denen es ausschliesslich um religiöse Themen gegangen sein soll; die letzte Nachricht endete mit den Worten «Allahu Akbar». Seit Samstag sprechen die zuständigen Ermittler davon, dass sich die Anzeichen eines terroristischen Hintergrundes der Tat erhärten. Mickaël H. habe einer «radikalen Strömung» des Islam angehört und Kontakte zu Salafisten gepflegt. Bislang hat keine terroristische Gruppe die Tat für sich reklamiert.

Veränderung des Verhaltens

Laut Chefermittler Ricard konvertierte Mickaël H. vor gut zehn Jahren zum Islam. Er war Vater von zwei Kindern, drei und neun Jahre alt, und wohnte in Go­nesse, einer Stadt im Norden der ­Metropolregion Paris. Seit 2003 arbeitete der IT-Fachmann für die Polizeipräfektur. Kollegen beschrieben nach der Tat den Mann als «schüchtern», man habe ihn «nicht immer ernst genommen». Der 45-Jährige war schwerhörig, Kollegen sowie Nachbarn sagten, dass er darunter gelitten habe und beruflich frustriert gewesen sei. In den vergangenen Monaten habe sich, so Ricard, «eine Veränderung seines Verhaltens» eingestellt. Mickaël H. sei nicht mehr in westlicher Kleidung in die Moschee gegangen, er habe weibliche Kollegen nicht mehr, wie in Frankreich üblich, mit Wangenkuss begrüssen wollen.

Seit Donnerstag befindet sich Mickaël H.s Ehefrau in Polizeigewahrsam. Sie sagte aus, dass ihr Mann in der Nacht vor der Tat aufgewacht sei und «Stimmen gehört» habe. Er habe sich in einer Art «mystischer Krise» befunden. Der Frau wird vorgeworfen, das auffällige Verhalten ihres Mannes nicht der Polizei gemeldet zu haben.

«Le Monde» berichtet, dass Mickaël H. täglich eine Moschee besuchte, in der ein umstrittener Imam predigt, der versucht, den Salafismus zu verbreiten. Der Imam war zuvor von einer anderen Moschee «entlassen» worden, da ältere Gemeindemitglieder fürchteten, er könnte die jüngeren negativ beeinflussen.

Der tödliche Angriff hat die französische Regierung in starke Bedrängnis gebracht. Es dauerte anschliessend mehr als 24 Stunden, bis Ermittlungen zu einem möglichen terroristischen Hintergrund der Tat eingeleitet wurden. Im Zentrum der Kritik steht Innenminister Christophe Castaner. Drei Stunden nach der Tat sagte Castaner am Tatort, es habe «nicht den geringsten Warnhinweis» gegeben, der ­Täter habe «keinerlei Verhaltensauffälligkeiten» gezeigt.