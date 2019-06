Der Mann vor der Botschaft

Dreimal in der Woche darf er genau fünf Minuten lang mit ihr telefonieren, und einmal in der Woche eine halbe Stunde. Oft gibt es nichts zu sagen ausser «ich liebe dich»; es geht ja so wenig voran, und es hört immer jemand mit. Aber oft, sagt Richard Ratcliffe, weint seine Frau nur, dreissig Minuten lang, ohne Pause.