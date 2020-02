Der Attentäter von Hanau betrachtete Frauen als Feindbild

Vergleicht man die Selbsterklärungen, die die Täter zu den grossen rechtsextremistischen Mordtaten in Hanau und Halle, aber auch im vergangenen Jahr in Christchurch, El Paso oder Dayton abgegeben haben, und vergleicht man ihr Verhalten vor ihren Gewaltausbrüchen, so fallen einige Gemeinsamkeiten auf. Eine ist ein Blick auf Frauen, der sich als extreme Anspruchshaltung beschreiben lässt.

«Weniger gut Aussehende» wollte er sich nicht «nehmen».

Tobias R. schildert, wie «freude- und leistungshemmend» es für ihn gewesen sei, als Jugendlicher «keinerlei feste Freundin» gehabt zu haben. «Weniger gut aussehende Frauen» habe er sich nicht «nehmen» wollen. Ver­hältnisse zu solchen, die seine «hohen Ansprüche» erfüllten, seien von einer «Geheimorganisation» verhindert worden, die in seiner psychischen Krankheit offenbar eine grosse Rolle spielte. Es ergibt sich das Bild eines Mannes, der Frauen als bewertbare Verfügungsmasse sieht und sich zugleich sehr abhängig fühlt von ihrer Anerkennung.

Ein gestörtes Verhältnis zu Frauen zeigte auch der Amerikaner, der in Dayton zehn Menschen, darunter seine Schwester, erschoss. Er führte als Jugendlicher eine Liste von Mitschülerinnen, die er zu vergewaltigen wünschte. Der Mann, der seinen versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle und den anschliessenden Mord an zwei Menschen filmte, beginnt sein Video so: «Ich ­glaube nicht an den Holocaust, und Feminismus ist der Grund für die sinkende Geburtenrate in Europa.» Damit bezieht er sich auf eine Art Katechismus der radikalen Rechten, den auch der 50-fache, geständige Mörder von Christchurch angeführt hat: «Es ist die Geburtenrate. Es ist die Geburtenrate. Es ist die Geburtenrate.»

Die sinkende Geburtenrate

Der Täter, der in einem Einkaufszentrum in El Paso 22 Menschen erschoss, verwies ebenfalls auf die Demografie. Dass Frauen in westlichen Gesellschaften heute weniger Kinder bekommen, wird – nicht zu Unrecht – dem Einfluss der sexuellen Befreiung der Frau und dem Feminismus zugeschrieben. Sabine Hark, ­Professorin für Genderwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin, sagt: «Die sinkende Geburtenrate unter weissen Frauen wird als Bedrohung für die weisse Dominanz gesehen» – weil «wir» zu wenige sind, sind «die anderen» zu viele.

Das wiederum wird von vielen in der rechten Szene, nach einer gängigen Theorie des französischen Ideologen Renaud Camus, als Ziel einer jüdischen Verschwörung geschildert: «Judith Butler hat sich das in Berkeley ausgedacht, die EU setzt das im Gendermainstreaming um, und an den deutschen Universitäten waschen Genderprofessorinnen die Gehirne der Studierenden», fasst Sabine Hark zusammen. Solche Theorien sind besonders beliebt in jenen Onlineforen, die Experten als die «manosphere» – die Mannosphäre – bezeichnen, wo sich frustrierte junge Männer über ihren mangelnden Kontakt zu attraktiven Frauen austauschen. So werde der gemeinsame Frust auf die Frau zu einer «Einfallsschneise» für rechtsextreme Ideologiekonstrukte, sagt Hark.