Das steht in Johnsons Brexit-Plan

Die wichtigsten Punkte

Nordirland verlässt zusammen mit dem Rest Grossbritanniens die Zollunion und den Binnenmarkt der Europäischen Union. Das ist die Kernforderung der aktuellen konservativen Regierung, denn nur so kann das Land eigene Handelsverträge mit anderen Ländern, etwa mit den USA, abschliessen.

Dennoch sollen in Nordirland für alle Waren die gleichen Regeln und Standards gelten wie in der EU, wodurch Warenkontrollen an der Grenze zu Irland überflüssig wären.

Die lokale Regierung Nordirlands darf am Ende der Übergangsphase (derzeit Ende 2020) und danach alle vier Jahre entscheiden, ob die Provinz weiterhin EU-Regeln folgen wolle. Falls sie dagegen stimmt, gelten für Nordirland folglich die Regeln Grossbritanniens, an der Grenze auf der irischen Insel müsste fortan Zollkontrollen im vollem Umfang stattfinden.

Wären dann Zoll- bzw Warenkontrollen nötig?

Wenn sich Grossbritannien von den Standards der EU lösen will, etwa um genmanipulierte Lebensmittel aus den USA zu importieren oder andere Regularien zu unterlaufen, müsste folglich zwischen Nordirland und dem Rest Grossbritanniens in der irischen See eine Warenkontrolle liegen.

Die britische Regierung gibt zu, dass aufgrund von Schmuggel oder anderen unlauteren Methoden physische Kontrollen auch auf der irischen Insel nötig seien. Diese seien aber überschaubar, könnten etwa in den Unternehmen selbst stattfinden oder «irgendwo auf der Insel». Über ein Risikomanagement könnten die Zollfahnder überall zugreifen. Zudem soll bis Ende der Übergangszeit, in der alles beim Alten bleiben würde, nach technischen Neuerungen gesucht werden, wie Grenzkontrollen ohne physische Präsenz aussehen könnten. Das beinhaltet etwa das Auswerten von GPS-Daten, Kameras für automatische Nummernschilderkennung (ANPR), Röntgenstrahl-Scanner oder elektromagnetische Transponder an Fahrzeugen (RFID). Alles Techniken, die an der Grenze einen möglichst reibungslosen Verkehr garantieren sollen.

Letzteres wurde monatelang von der EU und der früheren britischen Regierung unter Theresa May hin und her gewälzt und schliesslich verworfen. Noch gibt es keine Zollgrenze auf der Welt, die ohne physische Präsenz auskommt.

Das Problem der Steuern

Einigen sich die Briten mit der EU nicht auf ein Freihandelsabkommen, dann werden für verschiedene Waren Importsteuern fällig. Diese müssten beim Übergang zwischen Nordirland und Irland erhoben werden. Die Lösung der Briten: Beide Seiten sollen die Steuern einfach nicht an der Grenze kassieren. Stattdessen soll ein von beiden Seiten besetzter Ausschuss ausloten, welche Unternehmen anhand ihres Warenverkehrs Steuern bezahlen müssen. Dafür sei eine auf Vertrauen basierende Kooperation zwischen der EU und Grossbritannien vonnöten.

Wie reagiert Irland?

Skeptisch bis ablehnend. Erste Berichte über die Vorschläge aus London versprächen wenig, sagte der britische Premier Leo Varadkar. Sie schienen nicht die Basis für eine Einigung bilden zu können. Man werde Zollkontrollen haben müssen, aber nicht entlang der gemeinsamen Grenze, sondern in Häfen und Flughäfen.