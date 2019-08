Das ist nicht die feine englische Art, Mister Johnson

Auf einem Foto ist zu sehen, wie Johnson am Donnerstag im Pariser Élyséepalast seinen rechten Fuss auf ein rundes Tischchen stützt und sich im Sessel zurücklehnt. Ihm gegenüber sitzt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

Johnson ist zwar für seinen unkonventionellen Stil als Politiker bekannt – einigen Nutzern des Netzwerks Twitter, in dem das Bild auch verbreitet wurde, war das Verhalten aber offenbar zu flapsig.

Eines muss man Boris Johnson lassen: Er hat seine Schuhe noch an – und er trägt keine türkisen Socken.Insofern hat er mehr Stil als die #ÖVP.#Brexithttps://t.co/iHJoB8y3pepic.twitter.com/1dDP7IugLA — Sonja M. Lauterbach (@SolautSonja) August 22, 2019

An der britischen Elite-Schule Eton, die Johnson besucht hat, würden anscheinend keine Manieren gelehrt, kommentierte eine Nutzerin. Andere gaben dem Premier den Spitznamen «Boorish Johnson»–«boorish» wird mit flegelhaft übersetzt. Johnson habe sich für einen eher «informellen Ansatz» entschieden, als er sich mit Macron zusammensetzte, schrieb die britische Tageszeitung «The Guardian». Mit Johnsons Vorgängerin Theresa May wäre das niemals passiert, so die Zeitung.