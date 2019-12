Das hässliche Kapitel im Handke-Streit

Man kann sich schwer einen Ort ausdenken, an dem so epische Grausamkeiten begangen wurden und der zugleich so schön ist. Auf elf steinernen Bögen schwebt die Brücke über der Drina, seit mehr als vier Jahrhunderten, und verbindet die beiden Ufer des Flusses, der über die Epochen eine tosende Grenze zwischen Orient und Okzident bildete.