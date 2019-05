Das andere Gesicht Italiens

Unter dem Vordach an der Via Marsala stehen junge Männer aus Afrika, sie sind die Einzigen, die nicht rennen. Sie warten auf Giovanna Cavallo, und die ist spät dran. «Gib mir zwei Minuten», sagt sie am Telefon, «ich parkiere unseren Lieferwagen.»

Auf Twitter beschreibt sie sich mit einem einzigen Wort: «ribelle», Rebellin. Das Foto dazu: Tinker Bell, die blonde Fee aus dem Comicfilm «Peter Pan». Dann ist sie da, fester Händedruck, tiefe Stimme, gar nicht so Tinker Bell. «Trinken wir etwas?», fragt sie und bestellt ein Glas Rotwein. Gleich beginnt die Arbeit mit den jungen Männern vor der Bar, unter dem Vordach.

Von den Büchern zum Recht

Giovanna Cavallo, 41 Jahre alt aus Neapel, ist eine Aktivistin von Baobab Experience. So heisst eine bekannte autonome römische Organisation, die Migranten hilft. Mit Essen, Kleidern, Sprachkursen, mit Unterkünften und mit Rechtsbeistand. Baobab, wie der afrikanische Affenbrotbaum.

Cavallo ist zuständig für die juristische Unterstützung der Flüchtlinge, von der Regionsverwaltung gibt es dafür ein kleines Budget, 40'000 Euro für anderthalb Jahre. Alle paar Tage öffnet sie den Informationsstand in ihrem Lieferwagen in Termini und erklärt den Migranten, was es mit «Dublin» auf sich hat, wie sie zu einer Aufenthaltsbewilligung kommen, was passiert, wenn sie den Bescheid erhalten, dass man sie in ihre Heimat zurückbringt. Sie hat Literaturwissenschaften studiert. «Das Recht habe ich mir selber beigebracht.»

Baobab schafft es oft in die Nachrichten, weil die Vereinigung auch zu unüblichen Mitteln greift, leer stehende Häuser besetzt und ohne amtliche Erlaubnis Zeltlager baut. Dann interviewen die Sender oft Giovanna Cavallo, sie redet gut und schnell, immer sehr deutlich. Recht allein schafft eben nicht immer auch Gerechtigkeit.