Das Ende der französischen Kaderschmiede

In Frankreich, vor allem auf der Ena, wird sich darum bemüht, die Eliten sehr generalistisch auszubilden. Emmanuel Macron, der vor seiner politischen Karriere Investmentbanker bei Rothschild war, beschäftigte sich im Studium viel mit Philosophie, Poesie und Literatur. Sein noch nicht ganz fertiger Roman soll in einer Schreibtischschublade liegen.

Den Vorwürfen, die Ena böte ein unschlagbares Adressbuch für ihre Absolventen und pflanze sich quasi inzestuös fort, muss sich die Schule schon länger aussetzen. Und das trotz einiger Reformen. Im Jahr 1991 beschloss die französische Regierung, die Schule müsse, um den Föderalismus im Lande zu stärken, von Paris nach Strassburg umziehen. Kritisiert wurde zudem immer wieder, dass Bewerber aus sozial schwachen Familien kaum eine Chance hätten, aufgenommen zu werden.

Alleine für den Aufnahmetest der Ena zugelassen zu werden ist schon sehr anspruchsvoll. Aufgenommen zu werden noch schwieriger. Von 1500 Bewerberinnen und Bewerbern schaffen es gerade einmal 80. Darauf reagierte die Schule vor zehn Jahren, indem sie Vorbereitungskurse, sogenannte classes préparatoires in Paris einführte. Hier lernen die Schüler für den Test. Sie erhalten für die Zeit ein Stipendium und einen Wohnheimplatz. Allerdings sind die Plätze in den Vorbereitungskursen stark begrenzt.

Der amtierende Schuldirektor Patrick Gérard schrieb am Mittwoch in einem Gastbeitrag in der französischen Zeitung Le Figaro, dass seine Schüler und sein Lehrkörper von der Debatte um die Abschaffung schockiert, sogar verletzt seien. Die Ena habe nie das Monopol über den höheren öffentlichen Dienst gehabt.