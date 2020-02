Chronologie des Grauens: Immer wieder rechte Gewalt

Rechte verüben in Deutschland mit trauriger Regelmässigkeit Gewalt. So wurden zwischen Januar und August 2019 nach Angaben der Bundesregierung 542 Gewalttaten mit rechtem Hintergrund erfasst, mindestens 240 Menschen wurden verletzt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, selbst benannt nach einem Todesopfer rechter Gewalt, kam nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle in ihrer Zählung auf mindestens 198 Tote seit der Wiedervereinigung. In dieser Statistik sind Gewaltverbrechen ohne Tote noch nicht einmal erfasst.