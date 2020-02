CDU bestimmt neuen Chef an einem Sonderparteitag

Die deutschen Christdemokraten werden ihren neuen Vorsitzenden auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin wählen. Darauf hat sich das Parteipräsidium geeinigt. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer bestätigte diese Absicht an einer Medienkonferenz am frühen Montagnachmittag. «Die Wahl ist auch ein klares Signal für die Kanzlerkandidatur», erklärte Kramp-Karrenbauer in Berlin.