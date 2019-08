Boris Johnsons kaltes Kalkül

Sie war zuletzt schon denkbar knapp gewesen, aber nun hängt sie am seidenen Faden: die Mehrheit der Tories im britischen Parlament. Genau noch eine Stimme mehr als die versammelte Opposition haben die Regierungspartei und ihre Unterstützer von der nordirischen DUP in Westminster, seit bei einer Nachwahl in Wales am Donnerstag ein Mandat an die Liberaldemokraten (LibDems) ging.