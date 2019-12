Boris Johnson stärkt britische Truppen mit Truthahnbraten

Johnson setzte sich auch mit den Soldaten an den Tisch. (21. Dezember 2019). Bild: Valda Kalnina/EPA

Bilder zeigen den britischen Premier zudem beim Weihnachtsessen am Tisch mit Soldaten, die zur Abschreckung Russlands und zur Stärkung der Nato-Ostflanke nach Estland verlegt worden sind. In einer Ansprache würdigte Johnson dem Sender BBC zufolge den Einsatz der britischen Truppen und betonte, dass Grossbritannien der Sicherheit Estlands verpflichtet sei. In einem Interview mit dem estnischen Rundfunk bekräftigte er zudem seine Unterstützung für die Nato, die eine «grossartige Zukunft» habe.

Die Nato habe eine grossartige Zukunft vor sich, sagte Johnson auf der Militärbasis in der Nähe von Tallinn. (21. Dezember 2019) Bild: Geoff Pugh/Reuters

Auf dem rund 150 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Stützpunkt in Tapa sind rund 850 britische Soldaten im Nato-Einsatz. Im Zuge der wachsenden Spannungen mit Russland nach der Annexion der ukrainischen Krim hatte das westliche Militärbündnis jeweils rund 1000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und nach Polen entsandt. In Estland hat Grossbritannien dabei die Führungsrolle übernommen.