Blamage für Johnson: Zwangspause ist unzulässig

Parlamentspräsident John Bercow erklärte unmittelbar nach Verkündung des Urteils, das Unterhaus müsse umgehend zusammenkommen. Er werde diesbezüglich unmittelbar mit den Parteichefs beraten. Der Chef der schottischen Nationalisten im Unterhaus forderte den sofortigen Rücktritt Johnsons. Labour-Chef Jeremy Corbyn forderte den Premierminister auf, sein Amt zu überdenken, und sprach sich für Neuwahlen aus. Johnsons Anwalt erklärte, der Premier werde das Urteil des Obersten Gerichts respektieren.

So, another defeat for the PM, Boris Johnson. He has got the feeling that @rogerfederer opponents usually have, although they lose on court and not in court. I say to the doorkeepers at the @HouseofCommons "UNLOCK"????? Orderrr! #Prorogation#SupremeCourtuk

— Rt Hon John Bercow MP - Speaker HoC (@HoC_Speaker_MP) September 24, 2019