Barcelona demonstriert weiter

Auch in Madrid fanden sich am Samstag mehrere Tausend Personen zu einer Protest­demonstration gegen die drakonischen Urteile des Obersten ­Gerichts ein, das neun führende Separatisten wegen der Organisation des Referendums über die staatliche Unabhängigkeit der wirtschaftsstärksten Region Spaniens am 1. Oktober 2017 zu Haftstrafen zwischen neun und dreizehn Jahren verurteilt hatte.

Unruhige Nacht

In der Nacht zum Samstag hatte eine kleine Gruppe gewalttätiger Demonstranten Müllcontainer zu Barrikaden zusammengeschoben und angezündet. Die Ordnungshüter setzten Schlagstöcke ein, auf sie prasselten harte Gegenstände aller Art nieder, darunter kleine Eisenkugeln, die von Schleudern abgeschossen wurden. Erstmals kamen Wasserwerfer zum Einsatz.

Doch kam es auch zu Schlägereien unter Demonstranten, Verfechter der Unabhängigkeit Kataloniens prügelten sich heftig mit spanischen Nationalisten. Es war die unruhigste Nacht, seitdem am vergangenen Montag das oberste Gericht im fernen Madrid die Strafen für die führenden Separatisten verkündet hatte.

Der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska sprach von rund 400 Gewalt­tätern, 54 von ihnen seien festgenommen worden. Die Krawalle hätten einen viel geringeren Umfang gehabt als befürchtet. Grande-Marlaska wies auch darauf hin, dass die Zahl der Teilnehmer an der vorangegangenen Kundgebung deutlich kleiner gewesen sei als bei Massenveranstaltungen der Separatisten noch vor wenigen Jahren. Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra, einer der führenden Köpfe des Separatismus, sprach von einer «kleinen Zahl von Gewalttätern», die die Katalanen in Misskredit bringen wollten; bei einem beträchtlichen Teil handle es sich um «angereiste Provokateure».

Mit gefälschten Flugtickets und Fahrkarten, die über Netzwerke der Separatisten verbreitet wurden, sind Separatisten durch die Kontrollen vor den Gebäuden gelangt.

Bei der Kundgebung am Samstag kam ein Ordnungsdienst aus mehreren Hundert Freiwilligen zum Einsatz, die sich zwischen die Masse der Demonstranten und die Poli­zeieinheiten stellten. Aktivisten der Unabhängigkeitsbewegung mussten am Wochenende einräumen, dass die Aufrufe zu einem Generalstreik in Katalonien am Freitag nicht das erhoffte Echo gefunden hätten.