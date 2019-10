Ausschreitungen bei Streik: Über 500'000 Katalanen demonstrieren

Das teilte die Polizei der katalanischen Hauptstadt mit. Die Grosskundgebung war der vorläufige Höhepunkt der seit Montag anhaltenden Proteste in der Region.

Aus mehreren Städten waren die Demonstranten nach Barcelona gezogen. Demo-Züge mit jeweils tausenden Menschen, die Unabhängigkeitsfahnen schwenkten und Transparente mit sich trugen, zogen bereits am Nachmittag durch die Stadt. In der katalanischen Hauptstadt waren die Auswirkungen der Proteste fast überall spürbar, dutzende Flüge mussten nach offiziellen Angaben gestrichen werden. Strassenblockaden gab es bereits am Morgen.

Die Hauptkundgebung auf dem Boulevard Passeig de Gracia im Zentrum Barcelonas verlief zwar ohne grössere Zwischenfälle. Die Teilnehmer allen Alters forderten in zumeist ausgelassener Stimmung die Freilassung der «politischen Gefangenen» und sangen auch die katalanische Hymne.

Zusammenstösse vor dem Polizeipräsidium

Unweit davon kam es aber auf einer Demonstration von mehreren Hundert zumeist jungen Menschen vor dem Polizeipräsidium erneut zu Zusammenstössen mit der Polizei. Es war der fünfte Krawalltag in Folge in Barcelona.

Vermummte und dunkel gekleidete Antifa-Aktivisten, die in dieser grossen Zahl erst seit kurzem an den Separatisten-Protesten teilnehmen, bewarfen Polizisten unter anderem mit Steinen und Eiern und zündeten erneut Müllcontainer an. Die Beamten setzten Schlagstöcke gegen die Krawallmacher ein. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Kundgebungsteilnehmer - darunter zwei Minderjährige - festgenommen. Ein Beamter sei verletzt worden.

An der Grosskundgebung in Barcelona nahmen auch rund 30'000 Menschen teil, die in fünf «Märschen für die Freiheit» nach Barcelona gekommen waren. Sie hatten sich vor einigen Tagen - begleitet unter anderem von zahlreichen Traktoren - von verschiedenen Städten aus auf den Weg nach Barcelona gemacht.