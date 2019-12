Attacke in London: Grossbritannien hat ein neues Wahlkampfthema

Britischen Medienberichten zufolge wurde er daraufhin von einer Reihe von Männern in Richtung London Bridge verfolgt. Einer versuchte, dem Attentäter mit einem Feuerlöscher ins Gesicht zu sprühen, ein anderer hatte sich den Stosszahn eines Narwals geschnappt, der in der Gilde-Halle als Verzierung an der Wand hing. Gemeinsam soll es ihnen gelungen sein, dem Attentäter zwei Messer zu entwenden, die er mit Klebeband an seiner Hand befestigt hatte. Die Zeitung The Times berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, dass es sich bei dem Mann mit dem Narwal-Stosszahn um einen polnischen Koch handelte, der in der Fishmonger's Hall arbeitet. Polizisten trennten schliesslich die ringenden Männer und schossen auf Usman Khan. Der Attentäter trug einen Sprengstoffgürtel, der sich allerdings als Attrappe herausstellte.

An diesem Sonntag will sich Premierminister Johnson den Fragen von BBC-Journalist Andrew Marr stellen. Inwieweit der Anschlag an der London Bridge das bisherige Hauptwahlkampfthema Brexit in den Hintergrund rücken lässt, wird sich dann zeigen. Fragen gibt es jedenfalls genug. So berichtete etwa die Zeitung The Guardian, dass der Richter bei Usman Khans Verurteilung dessen Pläne als «ernsthaftes, langfristiges Projekt» bezeichnet hatte. Er soll auch davor gewarnt haben, dass der Mann ein dauerhaftes Risiko für die Öffentlichkeit darstellen könne. Usman Khan habe zu neun Extremisten gehört, die 2012 verurteilt worden seien. Er sei damals der Jüngste der Gruppe gewesen. Ursprünglich sollte Usman Khan nicht wieder freigelassen werden, es sei denn, er werde nicht mehr als Bedrohung angesehen. Laut dem Guardian-Bericht sei diese Bedingung allerdings später aufgehoben worden.