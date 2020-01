Arancha González wird neue spanische Aussenministerin

Wie alle weiteren von Regierungschef Pedro Sánchez benannten Minister der neuen Koalition aus seiner sozialdemokratisch ausgerichteten Sozialistischen Partei (PSOE) und der linksgerichteten Podemos-Partei wird González am Montag ihr Amt antreten. Sie tritt damit die Nachfolge des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell an, der Anfang Dezember in die EU-Kommission gewechselt war.

González, die neben Spanisch auch Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Baskisch spricht, begann ihre Karriere in einer Anwaltskanzlei und bekleidete später verschiedene Positionen innerhalb der EU-Kommission.

Von 2005 bis 2013 war sie bei der Welthandelsorganisation (WTO) tätig, anschliessend leitete sie ab 2013 in Genf das Internationale Handelszentrum ITC, eine Gemeinschaftsorganistion der WTO und der Vereinten Nationen, die sich für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in Entwicklungsländern einsetzt.