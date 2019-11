AfD-Chef Gauland will sein Amt loswerden

Für viele Beteiligte ist das, was sich am AfD-Parteitag vor zwei Jahren in Hannover abgespielt hat, noch immer ein Trauma: Alexander Gauland schlug einen Kandidaten für den Vorsitz neben Jörg Meuthen vor. Dann hielt die nahezu unbekannte und später als extremistisch aus­geschlossene Doris von Sayn-Wittgenstein eine flammende Rede und wurde um ein Haar anstelle von Gaulands Favorit zur Parteichefin ­gewählt. Um ein ­Debakel zu verhindern, ging der «Alte» schliesslich dazwischen und liess sich selbst wählen.