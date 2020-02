AKK wird am 24. Februar Vorschlag für Nachfolge machen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will in zehn Tagen ankündigen, wie die Suche nach einem Parteivorsitzenden und einem Unions-Kanzlerkandidaten weitergehen soll. «Sie wird uns am 24. Februar einen Vorschlag machen», sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dem Magazin «Focus». Dies wurde auch in CDU-Kreisen bestätigt. Kramp-Karrenbauer hatte im Reuters-Interview angekündigt, dass sie die drei potenziellen Kandidaten für die Posten kommende Woche zu Gesprächen einlädt. Vom Ergebnis dieser Beratungen werde dann abhängen, was genau sie am 24. Februar ankündigen könne, hiess es.